新手入廚貼士｜豬扒點揀？大廚貼士：揀光滑、白淨、皮骨位帶肥肉
文章日期：2022年03月09日
留家抗疫儲糧多會買豬扒，如何選購靚豬扒？中華廚藝學院總教導員（中菜-港粵）梁權森接受明報電子平台組訪問，說明揀靚新鮮豬扒或急凍豬扒的秘訣。
揀靚豬扒三貼士
‧揀光滑豬扒──宜揀表面光滑，摸上去滑手的新鮮豬扒。豬扒「嚡手」代表肉的纖維較粗，烹調後肉質亦會較粗糙。
‧避免揀深紅色豬扒──豬扒顏色宜白淨，避免揀深紅色。豬扒呈深紅色，大多是處理時出現問題，行內俗稱「谷咗血」，肉質和味道會較差。
‧宜揀皮骨位置帶肥肉──宜揀皮骨位置帶肥肉的豬扒，烹調時煎出脂肪，口感較佳，帶肉汁及有咬口。若果豬扒全瘦，口感較韌。
文：張可兒 hycheung@mingpao.com
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