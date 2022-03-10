穴位按摩｜頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 中醫教按四穴位紓緩【附按穴位置圖】
文章日期：2022年03月10日
轉季容易病，出現頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽等徵狀，除了看醫生吃藥，註冊中醫胡玘君表示，按摩不同穴位，有助紓緩上述徵狀。
四穴位紓緩病症
⬤合谷穴——紓緩頭痛
位置：拇指與食指之間的肌肉，俗稱「虎口位」。
功效：合谷穴是止痛大穴，主治頭痛，有醒腦止痛作用，亦能疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣，以及和胃通腸。
按法：朝食指方向按壓，注意不是朝掌心按，按壓時會有痠脹的感覺。用大拇指揉按對側手的合谷穴，每次揉按5秒，按壓10次，交替按壓另一隻手。
⬤少商穴——紓緩咽喉痛
位置：拇指末節橈側，距指甲角1分處。
功效：醒神、利咽、清熱，用於咽喉痛。
按法：用指甲按10秒，按至微微痠脹感，放鬆一下後再繼續按摩2次，
⬤迎香穴——紓緩流鼻水
位置：位於鼻翼兩側，眼睛中心點垂直往下，約處於法令紋位置。
功效：可通鼻竅，散風邪，用於鼻塞、流鼻水、鼻炎等。
按法：每日早晚按左右穴道各一次，以雙手食指指尖按壓5秒，休息5秒，再按揉1分鐘。
⬤尺澤穴——紓緩咳嗽
位置：位於手肘內側橫紋上，手心向上，外側往內1指寬處。
功效：清宣肺氣，瀉火降逆，用於咳嗽、喘息及氣逆。
按法：每日早晚按左右穴道各一次，按壓5秒，休息5秒，再按揉1分鐘。
文：何芍盈
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