穴位按摩｜頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 中醫教按四穴位紓緩【附按穴位置圖】

尺澤穴有助清宣肺氣，瀉火降逆， 用於咳嗽、喘息及氣逆。（圖片由受訪者提供）

迎香穴可通鼻竅，散風邪，用於鼻塞、流鼻水、鼻炎等。（資料圖片）

少商穴能醒神、利咽、清熱，用於咽喉痛。（何芍盈攝）

合谷穴是止痛大穴，主治頭痛，有醒腦止痛作用，亦能疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣，以及和胃通腸。（資料圖片）

轉季容易病，出現頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽等徵狀，除了看醫生吃藥，註冊中醫胡玘君表示，按摩不同穴位，有助紓緩上述徵狀。

四穴位紓緩病症

⬤合谷穴——紓緩頭痛

位置：拇指與食指之間的肌肉，俗稱「虎口位」。

功效：合谷穴是止痛大穴，主治頭痛，有醒腦止痛作用，亦能疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣，以及和胃通腸。

按法：朝食指方向按壓，注意不是朝掌心按，按壓時會有痠脹的感覺。用大拇指揉按對側手的合谷穴，每次揉按5秒，按壓10次，交替按壓另一隻手。​

⬤少商穴——紓緩咽喉痛

位置：拇指末節橈側，距指甲角1分處。

功效：醒神、利咽、清熱，用於咽喉痛。

按法：用指甲按10秒，按至微微痠脹感，放鬆一下後再繼續按摩2次，

⬤迎香穴——紓緩流鼻水

位置：位於鼻翼兩側，眼睛中心點垂直往下，約處於法令紋位置。

功效：可通鼻竅，散風邪，用於鼻塞、流鼻水、鼻炎等。

​按法：每日早晚按左右穴道各一次，以雙手食指指尖按壓5秒，休息5秒，再按揉1分鐘。

⬤尺澤穴——紓緩咳嗽

位置：位於手肘內側橫紋上，手心向上，外側往內1指寬處。

功效：清宣肺氣，瀉火降逆，用於咳嗽、喘息及氣逆。

按法：每日早晚按左右穴道各一次，按壓5秒，休息5秒，再按揉1分鐘。

文：何芍盈

穴位按摩 實用資訊：

中醫教按摩兩穴位助提升免疫力【附按穴位置圖】

雨水提防「倒春寒」 中醫教按4穴位補脾去濕

養生貼士：每日按穴10分鐘 健脾養胃

養生帖：阿是穴 按痛處「阿」一聲

按穴疏通經絡 食療清肝化濕

按穴改善腿抽筋 耍太極練平衡

中醫治療：按穴食療 增液潤目

增強免疫力 實用資訊：

家居運動 防痛症增免疫力

6大營養素 鞏固免疫系統

健脾胃正氣足 增強抵抗力

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm