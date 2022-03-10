合味道紀念館「日清Friday BUY & TRY」　出前一丁麻油味3月逢周五原箱優惠價$90｜在家抗疫．著數情報

合味道紀念館香港明日（11日）起推出「日清Friday BUY & TRY」，激筍優惠延長至每周五一次。（圖片由相關機構提供）

合味道紀念館香港早前每月推出的「日清美味BUY & TRY」，明日（11日）起升格為「日清Friday BUY & TRY」，激筍優惠延長至每周五一次，大家可以每周定期到場，選購逾80款抵盡全城的日清食品，包括不同零食、甜品、冷凍食品、新鮮沙律菜等，其中最筍推介有出前一丁麻油味一箱30包，抗疫價只售$90（原價$112），另外亦有9款「麵祭り」的麵食及7款精選食品，為居家抗疫的生活做好準備。

「日清Friday BUY & TRY」@合味道紀念館香港

日期︰由3月11日起（逢周五，3月11、18、25日）

地點：尖沙嘴廣東道33號中港城2樓26-35號舖

紀念品店開放時間：11:15am-7:15pm（逢周三休館，若周三為公眾假期，則翌日休館，開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。）

網址：www.cupnoodles-museum.com.hk

註：資料及價錢以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm