迪士尼樂園網店逾400款商品　買滿$800免費送貨　滿$1000獲贈免費禮物｜在家抗疫‧消費情報

香港迪士尼樂園度假區推出全新「香港迪士尼樂園網上商店」,粉絲只要安在家中,就可以在超過400款全新及熱賣商品中揀選心頭好,部分精選商品包括:迪士尼與彼思全新電影《熊抱青春記》主題商品、Dwell Well Be Well廚具系列、Dwell Well Be Well書桌文具及寵物系列、全新可愛粉嫩色系迪士尼好友春日及櫻花主題商品,以及全新國際婦女節主題商品。

於香港迪士尼網店購物滿$800(淨交易額)即可享免費送貨,而$800以下只需$50運費即可送到家中。除此之外,賓客於網上商店購物滿$1000或以上可獲贈價值$150以上之指定免費禮物。而「奇妙處處通」會員折扣將適用於大部分正價商品,結帳時只需登入會員帳號,即能享有優惠。

香港迪士尼樂園網上商店

網址:https://www.hongkongdisneyland.com

註:資料及價錢以主辦機構公布為準

