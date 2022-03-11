留家抗疫有書睇｜公共圖書館館長精選60中文電子書　涵蓋七大主題　毋須預約無借閱限額【附HyRead 3應用程式下載短片教學】

七大生活主題的其中一個：個人成長（喜閱．飛越facebook網站圖片）

香港公共圖書館即日起至5月1日推出精選活動，經圖書館網頁或下載HyRead 3應用程式，可借閱由館長精選的60本中文電子書，涵蓋七大生活主題。（喜閱．飛越facebook網站圖片）

香港公共圖書館即日起至5月1日推出精選活動，經圖書館網頁或下載HyRead 3應用程式，可免費借閱由館長精選的60本中文電子書，涵蓋七大生活主題。借閱該60本電子書毋須預約，不設借閱限額。詳情︰www.readingisjoyful.gov.hk/ebooks60

60本中文電子書 涵蓋七大生活主題

1. 家庭︰《在家吃火鍋》、《用故事教孩子邏輯思考力》、《讓孩子面向未來︰30堂家長必修課》、《一本你希望父母讀過的書》、《這樣隔間，不後悔》、《大腳趾國王》、《老爸練習曲》、《生氣王子》[詳情]

2. 愛情︰《還是要相信愛情呀！》、《謝謝你把我當公主》、《為愛徬徨的勇氣：阿德勒的幸福方法論》、《習慣一個人》、《愛過的，沒有離開過》、《可是我偏偏不喜歡》、《愛對了，每天都是情人節》、《拍拖打卡攻略100+》[詳情]

3. 個人成長︰《6分鐘日記的魔法》、《尋找天堂：十年前後的人生蛻變》、《妳可以狼狽跌倒，但一定要優雅起身》、《謝謝生命中的討厭鬼》、《在天堂遇見的下一個人》、《學會改變》、《陪伴是世上最奢侈的禮物》、《健身不去GYM》、《跑步時，我孤獨 但不寂寞》[詳情]

4. 工作︰《99%零失誤精準工作術》、《懶人圖解簡報術》、《這一天過得很充實》、《圖解判斷力：快速領略49招果斷決策術》、《打工秘史》、《職場女生の50個生存指南》、《斜槓人生大未來》、《斜槓青年》[詳情]

5. 繪本︰《歡迎入住小豆丁花園》、《懶人哲學》、《真心膠朋友》、《你所不知道的港式中菜》、《電影版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友》、《有家姐真好！？2. 四姊弟妹勇闖東京》、《人夫的生存日誌》、《樹懶的逆襲》、《Overthink 就是想太多》[詳情]

6. 哲學︰《趣味邏輯縱橫談》、《哲學大爆炸》、《令人著迷的生與死》、《生活需要儀式感》、《關於人生，你可以問問亞里斯多德》、《最後14堂星期二的課》、《你的房間就是你的心》、《思考之法》[詳情]

7. 創意︰《創意大師思維全圖解》、《基本設計力：簡單卻效果超群的77原則》、《囉囉唆唆：六十年 想過 寫過 聽過 說過的》、《攝影的起點》、《觀察の練習》、《故事的秘密：寫在劇本之前的關鍵練習》、《霓虹黯色：香港街道視覺文化記錄》、《靈魂的場所》、《捕風者宮崎駿》、《香港元氣：江啟明香港大自然組畫》[詳情]

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