公共圖書館網上登記　安坐家中免費借閱電子書【附短片教學】｜留家抗疫

新型冠狀病毒疫情嚴峻，留家抗疫想借閱電子書消閒？市民可在香港公共圖書館網站申請電子帳戶或圖書證，提交申請後可即時登入網站免費借閱電子書及使用不同類型電子資源。以下整理兩種申請香港公共圖書館電子帳戶的方法。

一. 申請電子帳戶（只適用於網上電子閱讀）

申請人毋須前往圖書館辦理手續。電子帳戶持有人可憑有效帳戶登入香港公共圖書館網站，借閱電子書及使用不同類型電子資源，但不能到圖書館借出圖書館資料。［詳情及申請連結］

步驟：

1. 填妥網上申請表格，未滿18歲市民須獲家長或監護人同意。

2. 上載申請人香港身分證副本（未滿或年滿18歲香港特別行政區居民），或香港出生證明書副本（未滿18歲香港特別行政區居民）。

3. 設定電子帳戶密碼，即時借閱電子書及使用不同類型電子資源。

二. 申請將智能身分證用作圖書館適用身分證及／或申請香港公共圖書館圖書證

申請人須親身前往圖書館完成辦理申請手續，申請完成後可以身分證及圖書證使用圖書館服務，毋須另外申請電子帳戶。帳戶持有人可憑有效圖書證或身分證到圖書館借出各類圖書館資料，以及登入圖書館網站使用電子書及其他電子資源。

步驟：

1. 填妥網上申請表格，未滿18歲市民須獲家長或監護人同意。

2. 上載申請人香港身分證副本（未滿或年滿18歲香港特別行政區居民），或香港出生證明書副本（未滿18歲香港特別行政區居民），以及最近3個月發出的香港住址證明文件副本（如水費單、電費單、電話費單等）。未滿18歲市民須附加監護人的香港身分證副本。

3. 如申請將智能身分證用作圖書館適用身分證，須設定網上帳戶密碼。

4. 提交申請後，申請人將獲發辦證通知電郵，並須按電郵指示親往指定圖書館完成辦理申請手續。屆時必須出示申請人香港身分證正本以供核對，並在申請表上簽署。未滿18歲香港特別行政區居民，須附上擔保人香港身分證正本以供核實，雙方須在申請表上簽署。

電子表格：www.hkpl.gov.hk/tc/about-us/services/borrower-reg/e-form.html

香港公共圖書館網站︰www.hkpl.gov.hk

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