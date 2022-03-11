百老匯Surface Pro 8限時早鳥及學界九四折優惠｜留家抗疫‧著數情報

Surface Pro 8的2合1設計融合手提電腦的強大性能及平板電腦的靈活便攜功能於一身@Mircosoft（圖片由相關機構提供）

Microsoft最新推出專為混合辦公而設的Surface Pro 8及Surface Laptop Studio，一體化電腦裝置為你貼心打造煲劇＋打機＋工作的升級新體驗，全力支持創作及打機一族。有見及此，百老匯推出Surface Pro 8限時早鳥優惠，由即日至3月31日期間選購SP8 256GB或以上型號，可享：以優惠價$2799（原價$3655）換購Razer Core X Chroma外置顯示盒（$3299）連12個月PC Game Pass（$356）；同時選購NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB顯示卡可額外減$500（推廣優惠價$4499，原價$4999）。

另外，為了讓提早放暑假的學生可以停學不停課，中小學及大專學院的學生或教職員凡於百老匯購買Surface Pro 8主機，均可享九四折優惠（原價$8688-$20,888，學界優惠價$8167-$19,635），優惠詳情請向門市店員查詢。

百老匯網店：https://www.broadwaylifestyle.com

Mircosoft網上平台：https://www.microsoft.com/zh-hk/surface

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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