營養師沙律食譜︰五彩抗氧沙律　助提升免疫力

紅蘿蔔富含胡蘿蔔素，能在身體轉化成維他命A，有助保護眼睛、上呼吸道健康及提升人體免疫力。香港公開大學李嘉誠專業進修學院課程總監、英國註冊營養師黃蘊芝提供五彩抗氧沙律食譜，在家煮食時可試試製作。［紅蘿蔔vs.白蘿蔔vs.青蘿蔔 營養知多啲【附營養師烹煮貼士】］

五彩抗氧沙律

材料：（2-3人分量）

紅蘿蔔 半條

青瓜 半條

黃椒 半個

紫洋葱 1/4個

牛蒡 1/4條

藜麥 1/4杯

開心果碎 3湯匙

白醋 1茶匙

沙律醬材料：

橄欖油 2湯匙

檸檬汁 1茶匙

芥末 適量

製法：

1. 牛蒡去皮切成長幼絲，放入開水，加白醋浸約10分鐘後，放入滾水中煮約5分鐘，撈起瀝乾水分，備用。

2. 紅蘿蔔去皮洗淨，切成長幼絲，放入滾水中煮約3分鐘，撈起瀝乾水分，備用。

3. 紫洋葱去外皮洗淨，切成幼絲；青瓜和黃椒洗淨去囊，切長幼絲，備用。

4. 藜麥煮熟。橄欖油、檸檬汁和芥末混合成沙律醬。

5. 紅蘿蔔、青瓜、黃椒、紫洋葱及牛蒡放入大碗內，加入沙律醬；又或食用時才治沾沙律醬。

6. 加上開心果碎及藜麥，即成。

文：何芍盈

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