營養師沙律食譜︰五彩抗氧沙律 助提升免疫力
文章日期：2022年03月13日
紅蘿蔔富含胡蘿蔔素，能在身體轉化成維他命A，有助保護眼睛、上呼吸道健康及提升人體免疫力。香港公開大學李嘉誠專業進修學院課程總監、英國註冊營養師黃蘊芝提供五彩抗氧沙律食譜，在家煮食時可試試製作。［紅蘿蔔vs.白蘿蔔vs.青蘿蔔 營養知多啲【附營養師烹煮貼士】］
五彩抗氧沙律
材料：（2-3人分量）
紅蘿蔔 半條
青瓜 半條
黃椒 半個
紫洋葱 1/4個
牛蒡 1/4條
藜麥 1/4杯
開心果碎 3湯匙
白醋 1茶匙
沙律醬材料：
橄欖油 2湯匙
檸檬汁 1茶匙
芥末 適量
製法：
1. 牛蒡去皮切成長幼絲，放入開水，加白醋浸約10分鐘後，放入滾水中煮約5分鐘，撈起瀝乾水分，備用。
2. 紅蘿蔔去皮洗淨，切成長幼絲，放入滾水中煮約3分鐘，撈起瀝乾水分，備用。
3. 紫洋葱去外皮洗淨，切成幼絲；青瓜和黃椒洗淨去囊，切長幼絲，備用。
4. 藜麥煮熟。橄欖油、檸檬汁和芥末混合成沙律醬。
5. 紅蘿蔔、青瓜、黃椒、紫洋葱及牛蒡放入大碗內，加入沙律醬；又或食用時才治沾沙律醬。
6. 加上開心果碎及藜麥，即成。
文：何芍盈
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