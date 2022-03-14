日式金菇小松菜拌菜　日韓流行前菜｜Green Monday食譜

前菜製作變化多，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享日式金菇小松菜拌菜食譜，拌菜（ナムル，Namul）本身是韓式料理，通常用芽菜、菜類放入滾水煮熟，然後用有麻油的調味料製作出來的前菜，在日本亦非常流行。日式金菇小松菜拌菜製法簡單，在家自煮不妨試試。

日式金菇小松菜拌菜

材料：（2人分量）

小松菜 80克

甘筍 30克

日本金菇 40克

醬汁材料：

素菇粉 1/4小匙（1小匙約5毫升）

紅糖 1小匙

醬油 1小匙

麻油 半小匙

水 2小匙

製法：

1. 所有醬汁材料加在一起煮滾後關火，放涼備用。

2. 小松菜洗淨，切段備用。

3. 甘筍切絲；日本金菇切去底部，備用。

4. 小松菜、甘筍及日本金菇放入滾水煮15至20秒後，倒出過冷河，然後用隔水布擠出水分，備用。

5. 小松菜、甘筍、日本金菇及已放凉的醬汁加在一起，攪拌即成。可依個人喜好加適量七味粉及日本芝麻。

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