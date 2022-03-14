7仔消費情報｜7-11 x Sanrio全套4款自在食餐具　3月16日起儲印花換購

7-Eleven聯乘4組Sanrio人氣角色及他們的好朋友，包括Hello Kitty及Mimmy、My Melody及Piano、Pompompurin及Macaron、Ahiru no Pekkle及Ruby，將於3月16日早上7時起推出一套4款「Sanrio characters自在食餐具」，每款餐具套裝均包括餐具收納盒一個、筷子一對、叉及匙羹各一件。

「Sanrio characters自在食餐具」@7-Eleven換購活動

印花派發詳情：3月16日7:00am起至4月12日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：由3月16日7:00am起至4月15日，儲齊5張印花加$55，即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：yuu獎賞計劃會員由3月16日早上7時起至3月17日，於yuu應用程式內以6000yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券二維碼加$30，即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套，兌換日期為3月16日7:00am至3月18日，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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