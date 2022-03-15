營養師食譜：燕麥免治白玉餅
文章日期：2022年03月15日
白蘿蔔入饌，可以變出不同菜式。香港公開大學李嘉誠專業進修學院課程總監、英國註冊營養師黃蘊芝教大家製作燕麥免治白玉餅，不妨試試。
燕麥免治白玉餅
材料︰（3至4人分量）
白蘿蔔 500克
免治瘦豬肉 200克
燕麥 50克
蝦米 10克
葱花 適量
芫荽 適量
生粉 適量
蠔油 適量
免治豬肉醃料︰
生抽 適量
生粉 適量
胡椒粉 適量
油 適量
製法：
1. 蝦米洗淨，略爆香，備用。
2. 免治豬肉加入醃料，加入已爆香的蝦米和燕麥，撈勻並打至黏身，製成肉餅。
3. 白蘿蔔洗淨去皮，切成約2-3毫米厚的片狀。
4. 煮滾水，放入白蘿蔔煮至軟身，撈出瀝乾水分，備用。
5. 取約2至3毫米厚的肉餅，用2片白蘿蔔片夾住，輕輕壓平，再放平在碟上，隔水大火蒸約8至10分鐘後取出。
6. 把碟內的水分倒出，加生粉和蠔油打芡，淋在肉餅上。
7. 灑上葱花和芫荽，即成。
蘿蔔營養 ：
紅蘿蔔富含胡蘿蔔素護眼抗氧化 紅蘿蔔鐵質勝白蘿蔔、青蘿蔔 每日上限1.5碗【附營養師烹煮貼士】
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