營養師食譜：燕麥免治白玉餅

白蘿蔔入饌，可以變出不同菜式。香港公開大學李嘉誠專業進修學院課程總監、英國註冊營養師黃蘊芝教大家製作燕麥免治白玉餅，不妨試試。

燕麥免治白玉餅

材料︰（3至4人分量）

白蘿蔔 500克

免治瘦豬肉 200克

燕麥 50克

蝦米 10克

葱花 適量

芫荽 適量

生粉 適量

蠔油 適量

免治豬肉醃料︰

生抽 適量

生粉 適量

胡椒粉 適量

油 適量

製法：

1. 蝦米洗淨，略爆香，備用。

2. 免治豬肉加入醃料，加入已爆香的蝦米和燕麥，撈勻並打至黏身，製成肉餅。

3. 白蘿蔔洗淨去皮，切成約2-3毫米厚的片狀。

4. 煮滾水，放入白蘿蔔煮至軟身，撈出瀝乾水分，備用。

5. 取約2至3毫米厚的肉餅，用2片白蘿蔔片夾住，輕輕壓平，再放平在碟上，隔水大火蒸約8至10分鐘後取出。

6. 把碟內的水分倒出，加生粉和蠔油打芡，淋在肉餅上。

7. 灑上葱花和芫荽，即成。

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