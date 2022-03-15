消委會教自製鹽水噴鼻紓緩鼻敏感　無藥性僅限當日使用【附使用步驟及注意】

鼻敏感是香港常見都市病，除了使用含有藥性成分的噴鼻劑外，患者亦可以不含藥性的鹽水噴鼻劑紓緩病徵。消委會教大家自行調製鹽水，以針筒噴出鹽水沖洗鼻腔，並提醒調製用的鹽和水最好是平日飲食一直使用，如果平常在家中飲用蒸餾水，就用蒸餾水調製，以確保不會對所含的物質產生不良反應。如對使用噴鼻劑沖洗鼻腔有任何疑問，應先向醫生查詢。

自行調製鹽水方法：

1. 預備1個可容納1公升容量的瓶子。

2. 煮沸水，待降溫後將1公升水倒進瓶子。

3. 將1茶匙鹽加進水中，攪拌至完全溶解即成，鹽水可使用1日。

鹽水使用步驟及注意：

自製鹽水使用步驟：適量鹽水倒進乾淨的碗中，然後以幼身的針筒（2毫升容量，不需針頭）抽取1至2毫升的鹽水，將針筒嘴移近鼻孔，暫時閉氣，按下注射器將鹽水噴入鼻腔裏，兩邊鼻孔都沖洗過後便完成。

自製鹽水使用注意：使用後翌日倒掉鹽水，並重新調製，以保持衛生。若針筒屬於一次使用的醫療儀器，應根據指示作單次使用，不應重用，以減低感染及因重複清潔所引致的風險。

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