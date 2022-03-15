消委會‧電燒烤爐｜4款電燒烤爐安全評分滿分　象印燒烤表現佳、億世家慳位抵買【附名單】

消委會測試11款電燒烤爐，發現當中7款電燒烤爐有安全風險。消委會推介4款在安全測試獲最高5分、且總評分最高的4款電燒烤爐，消費者購買前不妨參考。

消委會點評4款評分最高的電燒烤爐 ，其中象印Zojirushi和億世家Echome總評分最高，以滿分5分，同獲4.5分。象印以燒烤表現取勝；億世家燒烤表現排第二，勝在體積細夠慳位，售價500元亦較低。

另外，Princess和Cuisinart兩款電燒烤爐總評分均獲4分，消委會指出，前者烹調食物溫度較均勻，不怕燒焦食物；後者附送多款烤盤， 烹調功能全面。

4款評分最高電燒烤爐（牌子及型號／價錢／安全評分／總評，滿分均為5分）

象印 Zojirushi EA-BNQ10／$848／5／4.5

億世家Echome BGC1200／$500／5／4.5

Princess Table Chef Pure Compact／$1198／5／4

Cuisinart GR-5NHK／$2499／5／4

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