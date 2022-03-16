去水腫｜薏米水、紅豆水、綠茶助消水腫　營養師提醒：缺鐵不宜飲茶

想去水腫，可以喝什麼飲品？註冊營養師Jim Lau表示，薏米水、檸檬薏米水、紅豆水及清茶如綠茶均有助消腫，其中薏米水、檸檬薏米水及紅豆水的鉀質濃度含量較高，能夠幫助去水腫；綠茶則有利尿作用，去水腫功能相對較好。惟Jim提醒，以上飲品每日上限1公升，飲用及選購這些茶飲時，亦有以下注意事項：

1. 宜選購無糖或低糖綠茶。市面上很多樽裝綠茶飲品標明「無添加糖」，惟未必能真正反映該飲品的糖含量，如蜂蜜綠茶、蘋果綠茶、水果綠茶等飲品可能加入調味劑、糖和果糖，飲用或致吸收過多糖分，應避免選購。

2. 缺鐵不宜飲清茶。茶含單寧（Tannins），單寧可在某些食物中和鐵質結合，令鐵質在消化道變得難以被吸收。缺乏鐵質或體內鐵質水平低、嚴重貧血的人，飲用過多茶可能會令情況惡化。另外，茶葉一般含咖啡因，攝取過多咖啡因，可能會增加總胃酸製造量或打亂睡眠周期。

3. 孕婦、月經期間的女性及小便多的人不宜飲薏米水。

4. 慢性腎臟病患者，以及其他心臟、肝臟病患者不適合喝紅豆水。部分紅豆水高鉀、高磷，飲用可能加劇身體負擔。

文：陸秋燕

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