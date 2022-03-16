MOS Burger「富士山珍珠堡」 X Deliveroo限定優惠　6分店慶日本祭消費滿$200送限量手絹｜美食情報

MOS Burger推出「日本祭」第三彈，3月17日起推出期間限定「富士山珍珠堡」（$32起）。「富士山珍珠堡」以招牌珍珠飯堡配多層滋味食材，香濃和風烤牛肉及鮮嫩爽口綠珊瑚生菜中間包裹着一分為二的熱騰騰即炸水煮蛋，再淋上北海道產熔岩芝士，最後加入山葵。另外，MOS Burger 6間分店更化身主題店響應「日本祭」，顧客於店內惠顧滿$200，即可獲贈日本製手絹乙條，限量1000條。

另外，MOS Burger與Deliveroo合作，於3月17日至30日推出2項獨家優惠：凡惠顧「富士山珍珠堡」套餐（可自選小食及飲品），即可獲贈北海道南瓜薯餅乙份；凡惠顧「富士山珍珠堡」配抹茶Tiramisu及飲品，即可獲八折優惠。

MOS Burger「日本祭」第三彈

6分店慶「日本祭」：觀塘東廣場店、長沙灣麗閣商場店、北角健威坊店、紅磡黃埔花園店、東涌富東廣場店及荃灣荃新天地店

網址：mosburger-hk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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