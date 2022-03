Disney+「奥斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單　細味入圍本屆奥斯卡10部作品｜留家抗疫

第94屆奧斯卡頒獎禮將於3月27日在洛杉磯杜比劇院舉行,Disney+推出「奥斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單,安坐家中都可以細味。片單有10部獲本屆奥斯卡入圍之作,當中包括榮獲今屆奥斯卡7項提名、金像導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)作品《西城故事》(West Side Story)。

《西城故事》(West Side Story)【電影介紹】

《奇幻魔法屋》(Encanto)【電影介紹】

《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)【電影介紹】

《黑白魔后》(Cruella)【電影介紹】

《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)【電影介紹】

《爆機自由仁》(Free Guy)【電影介紹】

《盛夏友晴天》(Luca)【電影介紹】

《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)【電影介紹】

紀錄長片《Summer of Soul》

《毒心術》(Nightmare Alley)

