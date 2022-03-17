Disney+「奥斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單　細味入圍本屆奥斯卡10部作品｜留家抗疫

《黑白魔后》劇照（圖片由相關機構提供）

Disney+推出「奥斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單。（圖片由相關機構提供）

第94屆奧斯卡頒獎禮將於3月27日在洛杉磯杜比劇院舉行，Disney+推出「奥斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單，安坐家中都可以細味。片單有10部獲本屆奥斯卡入圍之作，當中包括榮獲今屆奥斯卡7項提名、金像導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）作品《西城故事》（West Side Story）。

Disney+「奥斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單 10部入圍本屆奥斯卡之作

《西城故事》（West Side Story）【電影介紹】

《奇幻魔法屋》（Encanto）【電影介紹】

《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）【電影介紹】

《黑白魔后》（Cruella）【電影介紹】

《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）【電影介紹】

《爆機自由仁》（Free Guy）【電影介紹】

《盛夏友晴天》（Luca）【電影介紹】

《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）【電影介紹】

紀錄長片《Summer of Soul》

《毒心術》（Nightmare Alley）

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