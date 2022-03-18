全智賢 X su:m37°入門套裝　一套三件女神肌必備護膚品｜消費情報

韓國女神全智賢代言的su:m37°推出暢銷三大入門套裝，包括奇蹟活酵肌密注氧精華（Secret Essence），為肌膚不停注氧，打造輕盈、剔透、具彈性的「燈泡肌」；全效活酵逆齡精華（Summa Elixir Essence），七天見證八大奇蹟改變，開啟逆齡之旅；以及水漾保濕高效啫喱面霜（Water-full Time Leap Water Gel Cream），能夠令肌膚回復彈性、透亮。每一樣都是女神推介的好物，讓大家一次過擁有女神肌的必備護膚品。一套三件皇牌產品的入門套裝已經全線發售。

暢銷三大入門套裝@su:m37°

套裝包括：奇蹟活酵肌密注氧精華（45ml）、水漾補濕高效啫喱面霜（25ml）及全效活酵逆齡精（8ml）

價錢：$330（價值$667）

銷售點：su:m37°專門店及專櫃

網址：https://www.sum37-hk.com

facebook：https://www.facebook.com/sum37hongkong

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022妝品：bit.ly/33S2Y49

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