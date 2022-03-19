蓮藕粉葛紅蘿蔔瘦肉湯 生津止渴春天啱飲｜中醫湯水食譜
文章日期：2022年03月19日
粉葛和蓮藕常用於煲湯，註冊中醫鄭智仁分享蓮藕粉葛紅蘿蔔瘦肉湯，粉葛生津止渴兼清熱，蓮藕則有補養氣血、健脾養胃、止瀉等功效，此湯水春天啱飲。鄭智仁提醒，粉葛用作湯料，應在煮前才清洗，有助保持新鮮，切後應隨即下鍋，因為空氣氧化作用會令其維他命流失。
蓮藕粉葛紅蘿蔔瘦肉湯
材料︰（2至3人分量）
粉葛 1塊
蓮藕 1條
紅蘿蔔 1條
豬骨 1斤
黃豆 30克
紅腰豆 30克
花生 30克
栗子 50克
蜜棗 5粒
果皮 1塊
水 2000-2500毫升
製法︰
1. 把蓮藕和紅蘿蔔洗淨切件，豬骨汆燙，備用。
2. 果皮浸軟後刮瓤，黃豆、紅腰豆、花生、栗子和蜜棗洗淨，備用。
3. 果皮放入水煲滾後，再加入其餘材料。
4. 粉葛洗淨切件。
5. 果皮放入水煲滾後，再加入其餘材料。
6. 煲滾後，改用細火煲1.5至2個小時。
7. 加鹽調味，即成。
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