春分湯水食譜｜赤小豆粉葛湯 中醫教路：赤小豆浸透煮熟減脹氣
文章日期：2022年03月20日
春天潮濕，人體容易聚濕。註冊中醫鄭智仁分享春分食譜——赤小豆粉葛湯，有助健脾利尿、清熱止渴。鄭智仁教路，赤小豆煮得愈爛，愈有助去濕，以及容易消化；進食赤小豆後或會出現脹氣，可先用清水浸透赤小豆，煮至全熟，有助減少脹氣現象。［春分宜食粉葛赤小豆清熱健脾 中醫提醒進食注意］
赤小豆粉葛湯
材料︰（2至3人分量）
粉葛 1塊
赤小豆 50克
扁豆 50克
紅蘿蔔 1根
豬骨 1斤
果皮 1塊
蜜棗 5粒
水 2000-2500毫升
製法︰
1. 紅蘿蔔洗淨切件，豬骨汆燙，備用。
2. 果皮浸軟後刮瓤，赤小豆、扁豆和蜜棗洗淨，備用。
3. 粉葛洗淨切件。
4. 果皮放入水煲滾後，再加入其餘材料。
5. 煲滾後，改用細火煲1.5至2小時。
6. 加鹽調味，即成。
赤小豆vs.紅豆 外表相似 赤小豆細而硬
赤小豆與紅豆外表相似，鄭智仁教路分辨，赤小豆硬而細小，身形微長而色呈赤褐；紅豆體積較大較圓，顏色為鮮紅或微紅。
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