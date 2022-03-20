春分湯水食譜｜赤小豆粉葛湯　中醫教路：赤小豆浸透煮熟減脹氣

春天潮濕，人體容易聚濕。註冊中醫鄭智仁分享春分食譜——赤小豆粉葛湯，有助健脾利尿、清熱止渴。鄭智仁教路，赤小豆煮得愈爛，愈有助去濕，以及容易消化；進食赤小豆後或會出現脹氣，可先用清水浸透赤小豆，煮至全熟，有助減少脹氣現象。［春分宜食粉葛赤小豆清熱健脾 中醫提醒進食注意］

赤小豆粉葛湯

材料︰（2至3人分量）

粉葛 1塊

赤小豆 50克

扁豆 50克

紅蘿蔔 1根

豬骨 1斤

果皮 1塊

蜜棗 5粒

水 2000-2500毫升

製法︰

1. 紅蘿蔔洗淨切件，豬骨汆燙，備用。

2. 果皮浸軟後刮瓤，赤小豆、扁豆和蜜棗洗淨，備用。

3. 粉葛洗淨切件。

4. 果皮放入水煲滾後，再加入其餘材料。

5. 煲滾後，改用細火煲1.5至2小時。

6. 加鹽調味，即成。

赤小豆vs.紅豆 外表相似 赤小豆細而硬

赤小豆與紅豆外表相似，鄭智仁教路分辨，赤小豆硬而細小，身形微長而色呈赤褐；紅豆體積較大較圓，顏色為鮮紅或微紅。

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