食譜：彩虹雜菜奄列　賣相繽紛啱小朋友【短片】

雞蛋營養多多，烹調方法多變又美味。衛生署提供彩虹雜菜奄列食譜，採用不同顏色的蔬菜，吸引小朋友食菜，吸收纖維素、鐡質、維他命A、維他命C及各種礦物質，增強抵抗力；而且雞蛋含有豐富蛋白質有助發育，家長不妨為小朋友烹煮這道色香味俱全的奄列。

彩虹雜菜奄列（1-2人）

材料︰

雞蛋 2隻

紅燈籠椒 1/2隻

青燈籠椒 1/2隻

洋葱 1/2個

脫脂奶 2湯匙

蘑菇（中等大小） 3-4個

芥花籽油 1茶匙

番茄 1個

製法︰

1. 把洋葱洗淨，去皮切粒；蘑菇和番茄洗淨切粒，備用。

2. 把紅燈籠椒和青燈籠椒洗淨，切條，備用。

3. 把雞蛋放入碗中，加入脫脂奶，攪拌均勻。

4. 燒熱易潔鑊，加入1/4茶匙芥花籽油，把已切好的洋葱、蘑菇、番茄下鑊，炒至六七成熟。

5. 然後放入已切條的紅燈籠椒和青燈籠椒，一同煮至全熟後，用碟盛起。

6. 燒熱易潔鑊，把餘下3/4的芥花籽油下鑊。

7. 下蛋漿，把鑊左右輕搖，令蛋漿平均分佈在鑊上，煎成奄列皮直至熟透。

8. 把剛炒熟的紅燈籠椒、青燈籠椒、洋葱、蘑菇、番茄放在奄列皮的一邊，用叧一邊的奄列皮包着便可上碟。

小貼士︰

‧蔬菜不宜切得太碎，減少在烹調過程中流失營養成分。

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