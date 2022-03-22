Insta-art網上暑假活動　免費睇片做運動、學藝術創作｜留家抗疫．活動情報

香港青年藝術協會主辦的「Insta-art」，即日起至4月15日逢周一至周五，提供60個多元化網上免費暑假活動。（圖片由相關機構提供）

香港青年藝術協會主辦的「Insta-art」，即日起至4月15日逢周一至周五，提供60個多元化網上免費暑假活動，讓提早放暑假的學生在家抗疫都可以過得充實。「Insta-art」每日下午3時及3時15分推出簡單身體律動及藝術創作兩段短片，各短片約長15分鐘。不同視覺藝術或表演藝術家教大家利用身體或家中物資，進行不同類型藝術創作，包括一人樂團、動物紙模型、定格動畫、雜耍技巧、馬賽克藝術等。

「Insta-art」節目在香港青年藝術協會的Instagram及YouTube可以看到。將小朋友盡情放電的一刻分享至Instagram，更有機會獲得禮品，包括香港迪士尼樂園酒店家庭套票、海洋公園水上樂園家庭套票，以及香港樂高探索中心LEGOLAND家庭套票。

「Insta-art」網上節目

時間︰3:00pm（第一節）、3:15pm（第二節）

詳情︰bit.ly/3trBkWj

Instagram︰www.instagram.com/hkyaf

YouTube︰www.youtube.com/user/HKYAF

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