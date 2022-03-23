大廚食譜：葱花蝦仁炒蛋 4步煮出家常菜
文章日期：2022年03月23日
留家抗疫自己煮餸煮什麼好？中華廚藝學院總教導員（中菜-港粵）梁權森提供葱花蝦仁炒蛋食譜，4個步驟就可煮出美味家常菜。
葱花蝦仁炒蛋
材料︰（4人分量）
雞蛋 3隻
蝦仁 600克
葱花 適量
蛋液調味料︰
雞粉 1克
鹽 0.8克
胡椒粉 0.2克
生粉 2克
麻油 0.5毫升
清油 2毫升
蝦仁調味料︰
雞粉 4克
鹽 4克
鷹粟粉 12克
胡椒粉 0.2克
清油 5毫升
步驟：
1. 蝦仁以流動清水沖洗10分鐘，用毛巾包住蝦仁輕輕壓下吸走水分，或將毛巾包住蝦仁放置雪櫃1小時吸水，效果更好。
2. 蝦仁調味：用1隻蛋的蛋白攪勻雞粉、鹽和胡椒粉，倒入蝦仁拌勻，加入鷹粟粉和油拌勻。
3. 蛋液調味：將蛋液調味料加在1/3蛋液（約1隻蛋蛋液）中拌勻，然後將已調味的蛋液與其餘蛋液和葱花拌勻。
4. 往鑊中加油，略爆蝦仁至七成熟（即蝦仁彎曲縮起），加入蛋液，同一方向由底開始炒至熟透即成。
採訪：張可兒
新手入廚貼士：
雪梨煲湯、雪梨汁醃肉貼士：雪梨須去芯 雪梨汁醃肉不宜接觸生水【短片】
雪耳爽口兩秘訣：揀啱雪耳種類、留意烹煮時間【附浸發雪耳貼士＋短片】
更多新手入廚貼士︰bit.ly/3h3dlWk
在家煮食 實用資訊：
湯水食譜：bit.ly/3p5z7gD
營養師食譜：bit.ly/3wdgyvm
食物保鮮存放 實用資訊︰
保鮮紙、保鮮袋、密實袋耐熱溫度不同 消委會提醒：高脂食物避直接包保鮮紙
雪櫃｜食物存放有學問 消委會提醒：鮮肉宜放較冷位置 蔬果未食用毋須水洗
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm