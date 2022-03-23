大廚食譜：葱花蝦仁炒蛋　4步煮出家常菜

留家抗疫自己煮餸煮什麼好？中華廚藝學院總教導員（中菜-港粵）梁權森提供葱花蝦仁炒蛋食譜，4個步驟就可煮出美味家常菜。

葱花蝦仁炒蛋

材料︰（4人分量）

雞蛋 3隻

蝦仁 600克

葱花 適量

蛋液調味料︰

雞粉 1克

鹽 0.8克

胡椒粉 0.2克

生粉 2克

麻油 0.5毫升

清油 2毫升

蝦仁調味料︰

雞粉 4克

鹽 4克

鷹粟粉 12克

胡椒粉 0.2克

清油 5毫升

步驟：

1. 蝦仁以流動清水沖洗10分鐘，用毛巾包住蝦仁輕輕壓下吸走水分，或將毛巾包住蝦仁放置雪櫃1小時吸水，效果更好。

2. 蝦仁調味：用1隻蛋的蛋白攪勻雞粉、鹽和胡椒粉，倒入蝦仁拌勻，加入鷹粟粉和油拌勻。

3. 蛋液調味：將蛋液調味料加在1/3蛋液（約1隻蛋蛋液）中拌勻，然後將已調味的蛋液與其餘蛋液和葱花拌勻。

4. 往鑊中加油，略爆蝦仁至七成熟（即蝦仁彎曲縮起），加入蛋液，同一方向由底開始炒至熟透即成。

採訪：張可兒

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