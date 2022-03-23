蝦仁炒蛋秘訣　大廚教路：急凍蝦仁沖水10分鐘｜新手入廚貼士

家常菜蝦仁炒蛋，怎樣煮才好味？有沒有秘訣？中華廚藝學院總教導員（中菜-港粵）梁權森接受明報電子平台組訪問，分享他弄蝦仁炒蛋的經驗和方法。

急凍蝦仁沖水去鹼水味

急凍蝦仁方便易買，梁權森表示，近年大部分急凍蝦仁在包裝前已經醃製過，容易有鹼水味。處理急凍蝦仁時，可先用流動清水沖走鹼水味。以一磅40隻蝦仁為例，至少要沖洗10分鐘，才能令蝦仁不再「滑捋捋」。

蛋液調味有技巧

蛋液調味時，不宜將調味料一次過加進全部蛋液，那樣做容易令調味料結塊，進食時味道或會鹹淡不勻。宜先將半隻雞蛋的蛋液與調味料混合，拌勻後再倒入其餘蛋液，並加入所需配料拌勻。

蝦仁炒蛋可配叉燒、牛肉、番茄

若想加入其他食材，蝦仁炒蛋配葱花較為常見。梁權森認為，叉燒與蝦仁炒蛋最相配，炒蛋入口帶有叉燒甜味，亦可按個人口味加入牛肉或番茄等。

文：張可兒 hycheung@mingpao.com

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