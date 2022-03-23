一田日本食品節　漫畫料理2食譜︰日式咖喱飯、茶碗蒸【短片示範】

一田日本食品節「漫画料理の再現」：春日限定櫻花產品（圖片由相關機構提供）

一田日本食品節「漫画料理の再現」：新登場產品（圖片由相關機構提供）

一田全線超市即日起至3月31日舉行一田「漫画料理の再現」日本食品節。（圖片由相關機構提供）

一田聯乘烹飪導師Candace Mama，以短片教大家製作日式咖喱飯及茶碗蒸。（一田百貨 YATA Channel YouTube片段截圖）

一田全線超市即日起至3月31日舉行一田日本食品節「漫画料理の再現」，推出經典日本菜式食譜教學，將風靡一時的日本漫畫料理呈現眼前。一田聯乘網上烹飪導師Candace Mama，以短片教大家製作日式咖喱飯及茶碗蒸，新手也能在家中輕鬆煮出和式美味！同場加映一系列人氣櫻花及新登場產品，包括櫻花味脆條、櫻花大福、雪軟芝士蛋糕及櫻花金箔白桃酒，體驗春日浪漫風情。［漫畫料理2食譜︰西京燒、味噌湯【短片】］

一田日本食品節「漫画料理の再現」詳情：bit.ly/3IwvtD4

漫畫料理2食譜

日式咖喱飯

材料︰

JA日本免洗米 200克

鹿兒島黑毛和牛牛肩胛 100克

北海道洋葱 1個

北海道薯仔 2隻

甘筍 1條

愛思必Tasty濃郁咖喱磚（甘口） 半盒

水 500毫升

製法︰

1. 煲飯，留意煮日本米時要比平常多放5%水。

2. 洋葱切細塊，薯仔及甘筍去皮切細粒，備用。

3. 平底煲內加油，放入洋葱，以小火炒到金黃軟爛。

4. 加入薯仔及甘筍，以中火炒到出香氣後，再蒸煮至熟透。

5. 加入500毫升水，咖喱磚剝成小塊，水滾後加入拌勻，可按個人口味加多或加少，建議逐少加。

6. 關上煲蓋，轉小火煮約15分鐘至蔬菜軟身。

7. 加入鹿兒島黑毛和牛牛肩胛，略煮2分鐘即成。

茶碗蒸

材料︰（2杯分量）

雞蛋 1隻

鰹魚粉 1湯匙

日本急凍帶子 2隻

日本急凍仿帝皇大蟹柳棒 1條

島根鮮冬菇 1顆

日本豆苗 少許

日本豉油 1茶匙

味醂 1茶匙

料理油 1茶匙

水 100毫升

製法︰

1. 鮮冬菇及蟹棒切好，帶子汆水備用。

2. 鰹魚粉與水拌勻，加入豉油、味醂和料理油，製成高湯。

3. 雞蛋攪勻成蛋漿後，加入高湯。雞蛋和高湯混合的黃金比例為1:2.5或1:3，取決於使用的食材會否出水。

4. 高湯過篩，倒入茶杯，放入蟹棒、帶子、鮮冬菇及豆苗。

5. 最後包上錫紙，不用密封，蒸10分鐘即成。

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