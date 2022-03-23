一田日本食品節 漫畫料理2食譜︰西京燒、味噌湯【短片示範】
文章日期：2022年03月23日
一田全線超市即日起至3月31日舉行一田日本食品節「漫画料理の再現」，集合多款日本漫畫（如《深夜食堂》、《孤獨的美食家》及《和歌子酒》）的日式料理，將之呈現眼前。一田聯乘Youtuber MingSze明思，以短片製作惹味西京燒和味噌湯，教大家在家都可品嘗到日式美食。同場加映一系列人氣櫻花及新登場產品，包括櫻花味脆條、櫻花大福、雪軟芝士蛋糕及櫻花金箔白桃酒，體驗春日浪漫風情。［漫畫料理食譜︰日式咖喱飯、茶碗蒸【短片】］
一田日本食品節「漫画料理の再現」詳情：bit.ly/3IwvtD4
漫畫料理2食譜
食譜1 ：魚嫩惹味西京燒
材料︰
急凍無骨油甘魚魚柳（鰤魚柳）60克 2件
西京特級味噌（375克） 3湯匙
鹽 1/4小匙
清酒／米酒 1湯匙
製法︰
1. 油甘魚洗淨，加鹽塗抹均勻，放置10-15分鐘後以廚房紙吸乾油甘魚上多餘的水分，去除魚腥味。除了油甘魚，銀鱈魚、三文魚、油甘魚及鯖魚等都可用於製作西京燒。
2. 西京味噌加入清酒，拌勻。
3. 用乾淨的紗布或廚房紙包裹油甘魚，將醃料均勻塗在魚的表面。
4. 包起油甘魚，放入雪櫃醃最少5小時，醃隔夜更佳。
5. 油甘魚放入焗爐，以230度焗12至15分鐘或至表面金黃色，即成。
食譜2 ：經典和食味噌湯
材料︰
田舍有機無添加味噌（375克） 100克
井村屋密封豆腐（300克） 150克
北海道日高昆布 15克
三幸乾燥湯料 適量
水 600毫升
製法︰
1. 日高昆布先泡水浸1至2小時，直至泡軟，備用。
2. 豆腐切成正方小塊，備用。
3. 味噌放入小碗中，加入適量冷開水，讓味噌化開或用打蛋器調散。
4. 加水入鍋，放入昆布，以小火熬煮約5至8分鐘。水與味噌的比例為6:1。
5. 水滾後放入豆腐。
6. 乾燥湯料加入已煮好的高湯中輕輕拌勻。
7. 將味噌倒入高湯中，毋須開火，利用鍋中餘溫讓味噌自然化入湯中，即成。新手入廚貼士︰bit.ly/3h3dlWk
在家煮食 實用資訊：
湯水食譜：bit.ly/3p5z7gD
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