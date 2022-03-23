一田日本食品節　漫畫料理2食譜︰西京燒、味噌湯【短片示範】

一田日本食品節「漫画料理の再現」：春日限定櫻花產品（圖片由相關機構提供）

一田日本食品節「漫画料理の再現」：新登場產品（圖片由相關機構提供）

一田全線超市即日起至3月31日舉行一田日本食品節「漫画料理の再現」。（圖片由相關機構提供）

一田全線超市即日起至3月31日舉行一田日本食品節「漫画料理の再現」，集合多款日本漫畫（如《深夜食堂》、《孤獨的美食家》及《和歌子酒》）的日式料理，將之呈現眼前。一田聯乘Youtuber MingSze明思，以短片製作惹味西京燒和味噌湯，教大家在家都可品嘗到日式美食。同場加映一系列人氣櫻花及新登場產品，包括櫻花味脆條、櫻花大福、雪軟芝士蛋糕及櫻花金箔白桃酒，體驗春日浪漫風情。［漫畫料理食譜︰日式咖喱飯、茶碗蒸【短片】］

一田日本食品節「漫画料理の再現」詳情：bit.ly/3IwvtD4

漫畫料理2食譜

食譜1 ：魚嫩惹味西京燒

材料︰

急凍無骨油甘魚魚柳（鰤魚柳）60克 2件

西京特級味噌（375克） 3湯匙

鹽 1/4小匙

清酒／米酒 1湯匙

製法︰

1. 油甘魚洗淨，加鹽塗抹均勻，放置10-15分鐘後以廚房紙吸乾油甘魚上多餘的水分，去除魚腥味。除了油甘魚，銀鱈魚、三文魚、油甘魚及鯖魚等都可用於製作西京燒。

2. 西京味噌加入清酒，拌勻。

3. 用乾淨的紗布或廚房紙包裹油甘魚，將醃料均勻塗在魚的表面。

4. 包起油甘魚，放入雪櫃醃最少5小時，醃隔夜更佳。

5. 油甘魚放入焗爐，以230度焗12至15分鐘或至表面金黃色，即成。

食譜2 ：經典和食味噌湯

材料︰

田舍有機無添加味噌（375克） 100克

井村屋密封豆腐（300克） 150克

北海道日高昆布 15克

三幸乾燥湯料 適量

水 600毫升

製法︰

1. 日高昆布先泡水浸1至2小時，直至泡軟，備用。

2. 豆腐切成正方小塊，備用。

3. 味噌放入小碗中，加入適量冷開水，讓味噌化開或用打蛋器調散。

4. 加水入鍋，放入昆布，以小火熬煮約5至8分鐘。水與味噌的比例為6:1。

5. 水滾後放入豆腐。

6. 乾燥湯料加入已煮好的高湯中輕輕拌勻。

7. 將味噌倒入高湯中，毋須開火，利用鍋中餘溫讓味噌自然化入湯中，即成。 新手入廚貼士︰bit.ly/3h3dlWk

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