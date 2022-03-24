留家抗疫營養師貼士｜蛋白質、維他命C、益生菌助增強免疫力　急凍肉類、雜菜豆營養不減【附儲糧小貼士】

疫情期間少了進食新鮮魚類、蔬菜和肉類，如何補充營養？營養師提醒留意蛋白質、不同維他命的攝取。（Canva圖片/明報製圖）

疫情下不少市民一次過買幾天餸，少了進食新鮮魚類、蔬菜和肉類。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆提醒，購買食材及在家煮食時，可特別留意攝取如蛋白質、維他命C、益生菌等有助增強免疫力的營養，以及盡量保持飲食營養均衡。她又建議購買保質期較長的食材，並分享儲存小貼士。

‧ 蛋白質：肉類或雞蛋

蛋白質有助提升免疫力、維持肌肉量和幫助修復細胞。除了新鮮肉，冰鮮或急凍肉都有助人體攝取蛋白質，惟罐頭肉和加工肉並非有助攝取蛋白質的食物。李杏榆建議，如果未能每日吃肉，至少每日可以吃一隻雞蛋以補充身體所需的蛋白質及其他營養，以白烚雞蛋和蒸蛋最健康，炒蛋則較高脂。

【營養師儲糧貼士】如不想每天購買新鮮肉，可買適量冰鮮或急凍肉，切好每餐要吃的分量，或醃好後存放於冰箱，進食時再解凍，可存放約兩星期。

‧ 不同維他命如維他命B、C

維他命及微量礦物質幫助保護細胞，例如維他命C有助增強整體免疫系統、維他命B有助維持神經健康，進食蔬菜有助吸收。

【營養師儲糧貼士】急凍蔬菜如雜菜豆、粟米及西蘭花等可代替新鮮蔬菜，兩者營養價值相若；亦可買保鮮期相對較長的根莖類蔬菜如蒜頭、洋葱、薯仔等；亦可自製急凍蔬菜，將未吃的蔬菜用廚房紙先吸去水分，存放於雪櫃，有助延長保鮮期。

‧ 活性益生菌：乳酪、泡菜、納豆

想增強免疫力，除了進食含蛋白質及維他命食物，李杏榆建議要補充益生菌，例如進食含有活性益生菌的乳酪、泡菜及納豆等。另外亦可吃抗氧化物質豐富的食物，例如綠茶、薑、蒜頭、洋葱，或活用香草類食物如薑黃、肉桂、辣椒作調味。

文：何芍盈

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