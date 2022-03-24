BURBERRY Beauty三款春日花香香水　「治癒系女生」必備｜2022香水

伴隨春暖花開，BURBERRY Beauty為「治癒系女生」推介三款春日浪漫花香調香水。BURBERRY Her的全新淡香氛以牡丹花香糅合梨香作為主調，搭配金銀花和玫瑰的點綴昇華香氛，並以木質為基調，在花香中注入柔和香調。

BURBERRY Signatures盛放山楂花香氛蘊含佛手柑、鳶尾花香與紫羅蘭香的前調，平衡了茉莉花香、泥土麝香與廣藿香，以草本氣息營造出輕盈感受，散發淡雅清新的芳香。

至於BURBERRY Signatures庭園玫瑰香氛，保加利亞玫瑰花香與意大利檸檬精油層層交疊，純粹香根草的餘香幽幽繚繞，勾勒出輕盈淡雅的氣息，展現女孩柔美浪漫的一面。

BURBERRY Her淡香氛：$510/30ml；$720/50ml；$1040/100ml

BURBERRY Signatures盛放山楂花香氛：$1850/100ml

BURBERRY Signatures庭園玫瑰香氛：$1850/100ml

銷售點：BURBERRY香水專櫃

查詢：2891 2815（銅鑼灣SOGO店）

註：資料及價錢以品牌公布為準

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