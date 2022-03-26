港麗酒店春日下午茶　嘗盡士多啤梨鹹甜美點｜下午茶之選

香港港麗酒店樂聚廊即日起至5月31日推出「盎然春日下午茶」，以士多啤梨入饌炮製一系列鹹甜美點。下午茶的香甜美點包括士多啤梨卷蛋、香檸芝士撻、西西里開心果伴草莓朱古力慕絲、新鮮士多啤梨配鮮忌廉；而鹹點則有火雞火腿芝士三文治、牛肝菌火腿燉肉泡芙、以蟹肉沙律作餡的馬卡龍、士多啤梨卡布里及香酥番茄橄欖派。樂聚廊調酒師更為是次下午茶調配了特色飲品—以新鮮士多啤梨、自家製薄荷梳打水、青檸及薄荷調成的無酒精士多啤梨莫希托 (Mojito)。除了特飲外，賓客亦可揀選各式咖啡及精選茗茶以配合春日美點之味。

「盎然春日下午茶」@香港港麗酒店樂聚廊

供應期：3月21日起至5月31日

供應時間：星期一至五3:00pm-5:30pm；星期六、日及公眾假期2:00-3:30pm／4:00pm-5:30pm

價錢（雙人份）：星期一至五$588；星期六、日及公眾假期$608（另設加一服務費）

（外賣下午茶於3月29日起供應）

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層樂聚廊

預訂：2822 8891

網址：ConradDining.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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