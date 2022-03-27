食魚愈大條愈好？食安中心提醒：珊瑚魚愈大雪卡毒愈多【附進食珊瑚魚注意事項】

食魚是否愈大條魚愈好？食物安全中心（食安中心）在facebook提醒，部分珊瑚魚體積愈大，體內雪卡毒毒素累積愈高，須多加留意。雪卡毒素是珊瑚魚因直接或間接進食有毒微藻（如干比亞藻）而產生的毒素，涉及雪卡毒素中毒的珊瑚魚，重量通常為兩公斤（三斤）以上。含有雪卡毒素的魚類不能從外觀、氣味或味道分辨，就算煮熟魚，毒素仍然存在。紅鰽、老虎斑、燕尾星斑、東星斑、西星斑及油𩺬，都是常引致雪卡毒素中毒的魚類，誤食會出現腸胃或神經系統不適徵狀（如嘔吐、腹瀉、唇部及四肢麻痺、冷熱感覺顛倒等）。食安中心提醒進食珊瑚魚的注意事項。

食珊瑚魚注意事項

．減少進食珊瑚魚。

．倘若要進食珊瑚魚，宜避開頭、肝臟、皮及卵等毒素含量較高部位。

．食珊瑚魚時避免喝酒及吃花生、果仁或豆類食物。部分人飲用含酒精飲品或進食果仁及種籽製品，會較易出現雪卡毒素中毒徵狀。

．如出現雪卡毒素中毒徵狀，應立即求醫。 食物安全貼士：

網購食物留意 高蛋白或高水分食物易腐壞

叮飯盒「唔凍唔熱」易惹菌 微波爐翻熱食物4貼士

預切水果存放注意 放室溫逾4小時應棄

三文治食物中毒4大成因

莧菜小棠菜白菜硝酸鹽含量較高 半歲以下嬰兒應避吃【附製作菜糊5貼士】

四季豆紅腰豆等含天然毒素 食安中心提醒豆類須煮熟

肉類現「彩虹」 食安中心：屬物理現象 非肉質變差

新手入廚貼士：bit.ly/3h7oe9C

食物保鮮存放 實用資訊︰

食物保鮮存放貼士：防疫儲糧首選蔬果 雪櫃慳位有妙法

善用袋盒 篩選食材 雪櫃慳位 食物保鮮

保鮮紙、保鮮袋、密實袋耐熱溫度不同 消委會提醒：高脂食物避直接包保鮮紙

保存食物法寶 塑膠材質要識分 保鮮紙勿直接碰多油熱食

密實袋可催熟水果 用作慢煮留意溫度

雪櫃｜食物存放有學問 消委會提醒：鮮肉宜放較冷位置 蔬果未食用毋須水洗

謝絕垃圾食物 防疫備糧 留守家中做「營」人

斗室無雪櫃 保鮮煮餸無問題

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm