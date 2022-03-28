唯港薈GREEN「歐陸下午茶聚三部曲」　滿載13款鹹甜美饌｜下午茶之選

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN，4月4日起推出「歐陸下午茶聚三部曲」，集傳統afternoon tea及high tea於一身。滿載13款鹹甜美饌的「歐陸下午茶聚三部曲」分3道菜，包括4款前菜（挪威煙三文魚櫻花蝦松露蛋黃醬黑麥三文治、意大利香草魚子醬番茄烤雞法國酥皮盒、諾曼特芝士片、焦糖洋葱及自家製番茄醬十字包及波士頓龍蝦奶油麵包配香蒜胡椒蛋黃醬）、自選主菜（可選：阿根廷草飼牛柳配紅酒汁、味噌大西洋智利鱸魚配蜜糖蛋黃醬、香煎北海道帶子野菌意大利飯，另加$68可獲滋味升級香煎鵝肝一件）及8款甜點（英式傳統鬆餅及朱古力鬆餅配奶油忌廉及自家製士多啤梨荔枝玫瑰果醬、香芒熱情果奶凍、蘋果蒟蒻啫喱方、柑桔白朱古力慕絲曲奇、自家製紅桑莓果醬朱古力杯子蛋糕、藍莓芝士蛋糕、柑橘馬卡龍），其中甜點以三層架盛載，是下午茶或午後晚餐之選。飲品有咖啡及12款TWG優質茗茶提供。亦可透過網上商店訂購外賣下午茶，可選自取或另加費用送遞至香港、九龍及新界地區。

歐陸下午茶聚三部曲@唯港薈GREEN

日期：4月4日起（需提前一天訂座）

時間：每日3:00pm-6:00pm

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈大堂餐廳GREEN

價錢：每位$398，兩位$688（另設加一服務費）

查詢電話：3400 1300

網上預訂：dining.hotel-icon.com/tc/reservation

詳情：www.hotel-icon.com

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