「藍眼淚」@西貢破邊洲　攝影愛好者分享凌晨拍攝技巧【多圖】

3月4日凌晨1時多，在西貢破邊洲拍攝的「藍眼淚」照片。（圖片由Tony Sze提供）

3月4日凌晨1時多，在西貢破邊洲拍攝的「藍眼淚」照片。（圖片由Tony Sze提供）

3月13日凌晨約3時半，在西貢破邊洲拍攝的「藍眼淚」照片。（圖片由世傑提供）

3月13日凌晨約3時半，在西貢破邊洲拍攝的「藍眼淚」照片。（圖片由世傑提供）

3月13日凌晨約3時半，在西貢破邊洲拍攝的「藍眼淚」照片。（圖片由世傑提供）

西貢破邊洲的「藍眼淚」自然奇景。（圖片由世傑提供）

西貢破邊洲3月初至中旬出現「藍眼淚」，吸引不少攝影愛好者拍攝，並於網上分享照片。攝影愛好者Tony Sze及世傑回覆明報電子平台組查詢時表示，「藍眼淚」照片分別於3月4日凌晨1時多以Canon EOS R5相機和EF 16-35mm鏡頭，以及3月13日凌晨約3時半以SONY A7 IV相機和FE 14mm F1.8 GM、Tamron 28-75mm F2.8鏡頭拍攝。

拍攝「藍眼淚」需要長時間曝光，世傑稱，可盡量前往光害較小的地方拍攝「藍眼淚」，不見月亮的地方會更好。拍攝「藍眼淚」會用到慢快門，因此宜使用三腳架及快門線。他續分享當日拍攝「藍眼淚」相機的數值：

‧選擇大光圈廣角鏡頭。

‧手動曝光模式（M Mode），白平衡：2500-3500，光圈：F2.8（調最大光圈）

‧ISO可先設定為12800作構圖，用2-4秒完成曝光，選擇一個喜歡的構圖。正式拍攝時，將ISO降低至400-1000。

‧對焦時盡量調較為「手動對焦」，亦可設定為「無限遠對焦」，或先用「自動對焦」（AF）對遠處有光的地方，再轉「手動對焦」（MF）對焦。

‧快門可先設定30秒試拍，正式拍攝可降低ISO並拉長秒數，曝光愈久拍攝出來的照片會愈藍，曝光值可以參考直方圖（Histogram）。

知多啲： 藍眼淚夜光藻

藍眼淚夜光藻屬海藻的一種，符合幾個條件才能形成，包括水體營養豐富、水體平靜及陽光充足等。該種海藻日間呈啡紅色，晚上受刺激變藍色，日間會浮上水面進行光合作用，假如增生迅速會令水體氧氣不足，導致海藻死亡，在細菌分解作用下會耗用更多水中氧氣，加劇水底缺氧情况，令珊瑚、貝類、固定底棲生物遭殃。

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