泰迷你下午茶＠普慶餐廳　品嘗12款泰式新派鹹甜美點｜下午茶之選

普慶餐廳（The Astor）4月4日起至5月31日逢周一至五推出「泰迷你下午茶」，以簡約木盤及竹籃承載，放上12款糅合傳統泰國美食與新派西式元素的鹹甜美點。鹹點包括帶花生醬的泰式迷你雞肉漢堡、泰式青咖喱雞肉烤多士、炸蟹餅伴芒果莎莎醬等，創新鹹點必試以冬蔭功湯變奏而成的鮮蝦冬蔭功撻及炸成骰子狀的傳統炒河粉Pad Thai，香脆鮮味。甜點則有斑蘭鬆餅配以菠蘿果醬與雜莓果醬、香茅意大利奶凍、泰式奶茶卷蛋、芒果青檸配椰汁飯布甸撻、黑糖荔枝布甸及芒果粒椰汁布甸配椰奶芭菲杯。每位客人更可選擇特飲一杯，包括蝶豆花柚子茶、香茅青檸梳打、芒果金不換椰汁沙冰或洛神花梳打。

「泰迷你下午茶」@普慶餐廳

供應日期：4月4日至5月31日（逢周一至五）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：每位$128、兩位$248（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層普慶餐廳

電話：2710 1901／Whatsapp至6806 0664

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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