消費券商場優惠2022｜沙田新城市廣場四大優惠 消費回贈單日最高$4380
文章日期：2022年03月30日
為配合政府4月推出的電子消費券計劃，沙田新城市廣場將推出四大優惠。市民在沙田新城市廣場，透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK，使用消費券購物，可獲得春日消費券獎賞、聯場（新城市廣場ｘHomeSquare）有獎遊戲、美食多重賞或泊車優惠。
春日消費券獎賞──派發商場電子禮券（總值逾$1000萬）。使用電子消費券購物，單日最高回贈可達$4380。
日期：4月1日至5月31日
時間：10:00am-10:00pm
地點：沙田新城市廣場1期4樓、3期1樓The Point會員專櫃
聯場（新城市廣場ｘHomeSquare）有獎遊戲──消費滿$500或以上，可參與遊戲一次，獎品總值過百萬元，包括$2000新地商場現金券、價值$2980 Ogawa O.M.G足部按摩器、價值$2680 Ogawa揉揉肩、價值$800 Calvin Klein手表、$50 Franc Franc禮券、$20一田禮券等。
日期：消費券發放日至5月6日
時間：11:00am-8:00pm
地點：新城市廣場1期4樓（近G2000）、3期2樓（LOG-ON對出）、新城市中央廣場2座7樓HomeCircle大堂
美食多重賞──使用電子消費券購物，可獲新城市廣場美食多重賞，三重優惠門檻低至$100，更可與場內食肆的外賣自取優惠同時使用
日期：即日至另行通知
時間：10:00am-10:00pm
地點：新城市廣場1期4樓、3期1樓The Point會員專櫃
泊車優惠──高達4小時免費泊車優惠。
日期：即日至另行通知
時間：10:00am-10:00pm
地點：新城市廣場1期4樓、3期1樓The Point會員專櫃、HomeSquare地下顧客服務中心
沙田新城市廣場
查詢電話：2684 9175
註：資料詳情以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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