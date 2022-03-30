消費券商場優惠2022｜沙田新城市廣場四大優惠　消費回贈單日最高$4380

為配合政府4月推出的電子消費券計劃，沙田新城市廣場將推出四大優惠。市民在沙田新城市廣場，透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK，使用消費券購物，可獲得春日消費券獎賞、聯場（新城市廣場ｘHomeSquare）有獎遊戲、美食多重賞或泊車優惠。

春日消費券獎賞──派發商場電子禮券（總值逾$1000萬）。使用電子消費券購物，單日最高回贈可達$4380。

日期：4月1日至5月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：沙田新城市廣場1期4樓、3期1樓The Point會員專櫃

聯場（新城市廣場ｘHomeSquare）有獎遊戲──消費滿$500或以上，可參與遊戲一次，獎品總值過百萬元，包括$2000新地商場現金券、價值$2980 Ogawa O.M.G足部按摩器、價值$2680 Ogawa揉揉肩、價值$800 Calvin Klein手表、$50 Franc Franc禮券、$20一田禮券等。

日期：消費券發放日至5月6日

時間：11:00am-8:00pm

地點：新城市廣場1期4樓（近G2000）、3期2樓（LOG-ON對出）、新城市中央廣場2座7樓HomeCircle大堂

美食多重賞──使用電子消費券購物，可獲新城市廣場美食多重賞，三重優惠門檻低至$100，更可與場內食肆的外賣自取優惠同時使用

日期：即日至另行通知

時間：10:00am-10:00pm

地點：新城市廣場1期4樓、3期1樓The Point會員專櫃

泊車優惠──高達4小時免費泊車優惠。

日期：即日至另行通知

時間：10:00am-10:00pm

地點：新城市廣場1期4樓、3期1樓The Point會員專櫃、HomeSquare地下顧客服務中心

沙田新城市廣場

查詢電話：2684 9175

網址：www.newtownplaza.com.hk

註：資料詳情以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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