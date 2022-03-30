消費券商場優惠2022｜新地12大商場 最高回贈$12000禮券禮品（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場）
文章日期：2022年03月30日
新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場），3月31日至4月30日推出升級「消費券賞上賞」，The Point會員以四個指定電子消費券支付工具，在指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈$12,000禮券及禮品，回贈率最高可達100%，消費儲分更可積分當錢使。自駕到商場購物亦有泊車著數，換領上述獎賞送免費泊車券，多買多賞。
消費券賞上賞@新地12大商場
推廣日期：3月31日至4月30日（或換完即止）
參與商場：東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場
換領地點：各參與商場的顧客服務中心或禮品換領處
查詢電話
東港城︰2628 7399
卓爾廣場︰2468 2009
上水廣場︰2639 9638
life@KCC︰2400 8000
北角匯︰2805 6605
錦薈坊︰2450 0021
Mikiki︰3980 9930
荃錦中心︰2413 4682
將軍澳中心︰3417 4328
新領域廣場︰2413 3118
PopWalk天晉滙︰2679 9300
寶怡商場︰2465 5020
註：資料以相關機構公布為準
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
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