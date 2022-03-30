消費券商場優惠2022｜九龍灣MegaBox「先落訂消費券找數」　即日起訂家俬享早鳥優惠

新一輪電子消費券將於4月發放，九龍灣MegaBox推出「先落訂．消費券找數」，即日起於指定MegaBox家品商戶訂購家俬，可以優先落訂預留心水產品，待消費券到手時再付尾數，部分商戶更提供「消費券早鳥優惠」，提早落訂可享消費券優惠。

部分MegaBox消費券早鳥優惠：

● 雅蘭──購買Airland Deluxe - Morpheus牀褥可享七折及$500現金回贈（建議零售價$7060-$14,160，折實價$4442-$9412）

● 蓆夢思──指定型號牀褥優惠低至六六折；Sleepmate枕頭八折；加購牀架半價

● 德國寶──以消費券購買訂製櫃或家俬產品系列，可享高達$5000現金券回贈

指定商戶名單及詳情：bit.ly/3urbmRY

註：資料詳情以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券2022 實用資訊：

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

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著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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