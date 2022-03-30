消費券商場優惠2022｜海港城每日快閃優惠：買一送一、優惠低至一折

新一輪電子消費券即將推出，海港城即日起推出「TODAY BEST OFFER」，每日限時限量快閃送出優惠，包括買一送一、低至一折精選商品等。顧客只要掃描商場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情，即掃即享。每個優惠限時1日，數量有限。優惠品牌包括AMOREPACIFIC、Aveda、The history of Whoo、IPSA、Jurlique、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、OTO、National Geographic、Swarovski、雪花秀等。以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100，平日可享2小時免費泊車（最多6小時）；周末及假日可享1小時免費泊車（最多3小時）。［「TODAY BEST OFFER」參與商戶詳情］［免費泊車詳情］

另外，同日電子消費滿指定金額，可同時參加海港城全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取$15,000優惠券。優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至六七折及餐飲半價優惠。［詳情］

註：資料詳情以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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