消費券商場優惠2022｜荃灣廣場消費回贈高達10%　日賺最多$2400獎賞　新達廣場派逾$1100優惠券

新一輪電子消費券將於4月發放，荃灣廣場於4月2日至5月2日推出「消費多重賞」，凡透過任何電子貨幣於商場消費購物，回贈率可高達10%，每日更可賺取高達$2400獎賞。新達廣場則於4月2日至5月2日推出「消費券食買賞」，顧客消費滿指定金額可獲逾$1100優惠券，精明消費者當然要把握機會邊消費邊賺獎賞。

荃灣廣場「消費多重賞」優惠詳情

日期：4月2日至5月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

新達廣場「消費券食買賞」

日期：4月2日至5月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新達廣場1樓顧客服務中心

註：優惠及資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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