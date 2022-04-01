消費券商場優惠2022｜HomeSquare「消費券‧『家』倍賞4步曲」 送逾$200萬禮品及現金券　消費券限定家品組合低至二五折起

隨着新一輪電子消費券即將發放，全港最大一站式家居主題商場HomeSquare於4月7日起推出「消費券‧『家』倍賞4步曲」，送出總值逾$200萬禮品及商戶現金券，配合消費券使用，更可獲得高達$2640禮券：只需消費滿$500即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾$5000禮品；消費滿$5000或以上，更可獲得最高$1400禮券回贈。商場更與商戶合作，以低至二五折發售多款超值限定家品優惠組合。此外，The Point by SHKP會員獨享額外2000積分及於HomeCircle陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇。

「消費券‧『家』倍賞4步曲」@HomeSquare

日期：消費券回贈於2022年4月7日起開始，「家家有賞」配對有獎遊戲於消費券發放當日起開始

地點：沙田鄉事會路138號HomeSquare（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

電話：2634 0666

網址：www.homesquare.com.hk

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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