消費券商場優惠2022｜時代廣場消費$1500回贈$200購物及美食優惠券　指定日子雙倍賞

新一輪電子消費券料於4月派發，銅鑼灣時代廣場推出多項消費獎賞回贈，包括高達$14,000的Happy Rewards優惠券獎賞、額外賞city’super購物禮券以及各式精彩美妝禮遇。由即日至5月15日，Happy Rewards會員於商場商戶內即日以電子消費滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券；而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞。所有優惠券可於多達130間商戶內使用，盡享低至5折優惠。【時代廣場優惠詳情】

另外，由4月4日至30日，合資格換領Happy Rewards獎賞的顧客，只要在消費同日額外於時代廣場指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿$100或以上，即可額外換領$100 city’super購物禮券乙張，數量有限。【Happy Rewards 額外賞詳情】

時代廣場更推出Park ＆ Dine優惠，顧客由即日至4月30日於餐飲商戶或city’super消費滿指定金額，即可享高達5小時免費泊車優惠。

「It’s Spring Time 2022! Happy Rewards」@時代廣場

日期：即日至5月15日

時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃

註：優惠及資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券2022 實用資訊：

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券 次數不限

消費券首輪5000元 八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm