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4大社企買餸平台　支援長者婦女殘疾人士就業｜留家抗疫

文章日期：2022年04月02日

第五波新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，許多市民都會減少外出買菜。「社企‧有社會使命的企業」facebook專頁介紹4間社企買餸平台，支持婦女、長者、殘疾人士等社群就業。

1. 妳想煮意

由婦女設計並製作家常健康即煮餸盒，設有售價$75起的單點餸盒及月票選擇。每個月有32至40款住家菜式可供選擇。【妳想煮意網站詳情

2. @GingkoEldershop

推動長者就業的社企「銀杏館」下的銀杏士多，出售黑毛豬扒、手工果醬、手工餃子等。另有素食專區及「$28專區」。滿$450即享免費送貨。【@GingkoEldershop網站詳情

3. CookEasy煮餸易 

主要為殘疾人士提供就業機會，提供新鮮、健康、方便的餸菜包送遞服務。其中一款3餸套餐有秘製錫紙骨、西蘭花炒魚塊、蘋果南北杏豬𦟌湯，售價為$238起。滿$500即享免費送貨服務。【CookEasy 煮餸易網站詳情

4. @greencommon

主力推廣適合素食者的餐飲產品。除了植物肉外，還有素調味料，例如素XO醬、素食蠔油等。滿$350即享免費送貨服務。【@greencommon網站詳情

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