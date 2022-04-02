消費券優惠2022｜周生生「三重時尚優惠推廣」　購買指定產品滿$3500即享$500現金折扣

Charme足金串珠系列手繩組合「愛情童話系列」足金皇冠串飾及彩色玻璃珠（售價：$2000）@周生生（圖片由相關機構提供）

新一輪電子消費券料於4月發放，周生生由4月7日起推出「三重時尚優惠推廣」，當中包括購買指定類型產品滿$3500即享有$500現金折扣優惠、消費滿$5000即可獲取價值$5000購物現金券，以及優惠價$2000購買時尚Charme足金串珠系列手繩組合，讓大家使用消費券自由配搭，挑選心水商品，同時賺取至抵禮遇。

周生生「三重時尚優惠推廣」

日期：2022年4月7日起

支付方式：支付寶香港／八達通／拍住賞／微信支付香港

條款及細則：顧客需登記成為「周生生之友」會員（免費登記）方可獲取上述優惠

網店：www.chowsangsang.com/tc/home

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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