消費券商場優惠2022｜D2 Place優惠　用消費券$50可獲1張$50現金券+免費泊車1小時

電子消費券4月7日發放，D2 Place推出「1+1=∞ 無限賞」，顧客即日至5月31日活動期內於1間零售或娛樂商戶及1間餐飲商戶以消費券消費最少$50，可獲贈1張$50 D2 Place商場現金券及即日私家車免費泊車1小時。

另外，因應限聚令放寬，4月21日起「1+1=∞ 無限賞」將加入加碼優惠，顧客於1間零售或娛樂商戶及1間餐飲商戶（晚上6時後）以消費券消費最少$50，可獲贈1張$50 D2 Place商場現金券及即日私家車免費泊車2小時。4月15日至5月31日「1+1=∞ 無限賞」活動期間，D2 Place精選商戶更會推出多項消費換領禮品優惠，讓大家消費愈多，著數更多。

「1+1=∞ 無限賞」@D2 Place

日期：即日至5月31日

地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期、荔枝角長順街15號D2 Place二期

網址：www.d2place.com

註：資料以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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