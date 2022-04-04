消費券商場優惠2022｜華懋旗下七大商場、中環街市「消費券3倍賞」　消費$100可獲三張$100現金券（如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心）

華懋集團宣布由政府發放消費券當日起，在集團旗下七大商場（如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心），以及中環街市，以四個指定電子支付工具（支付寶香港、八達通、Tap&Go「拍住賞」、WeChat Pay香港）消費滿$100，可獲贈一套三張$100現金券，合共價值$300，盡享高達300%回贈優惠，獎賞共高達$300萬元。每張收據最多可換領兩套現金券，換完即止。

「消費券3倍賞」@華懋集團

日期：4月7日起至換完即止

參與商場及街市：如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心、中環街市

註：資料以主辦機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券2022 實用資訊：

消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券 次數不限

消費券首輪5000元 八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm