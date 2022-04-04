消費券商場優惠2022｜恒隆商場優惠　每周累積電子消費滿$1500　可獲$100購物電子券+兩張$50餐飲電子券

恒隆旗下商場即日至5月15日推出「hello周年消費賞」，顧客在恒隆旗下商場（Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場）及中環物業，電子消費每周累積每滿$1500，可獲贈$100購物電子券一張及$50餐飲電子券兩張（每名會員每周可換領最多三張購物電子券及六張餐飲電子券）。推廣期內，新登記之會員同時完成限時任務，可獲贈高達$50商戶電子券。

「hello周年消費賞」@恒隆商場

日期：即日至5月15日

參與商場：Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場，以及中環物業（都爹利街一號、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈）

網址：www.hanglungmalls.com

註：資料及詳情以商場公布為準

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