小米香港年度優惠「米粉節2022」　著數低至六五折｜著數情報

小米香港將於4月6-12日舉行一年一度「米粉節2022」，優惠著數低至六五折。米粉節期間（每日00:00am-11:59pm），於mi.com單一消費（手機、平板及新品不適用）每滿$300減$30，同時也可參與多項消費獎賞（包括「消費龍虎榜」及「會員積分日」），換領不同商品兌換券。

mi.com秒殺價精品每日不同

另外，每日10:00am-11:59pm mi.com會推出多款精選秒殺產品，如：4月6日小米智能無刷電鑽（原價$769，秒殺價$629）、4月7日小米筋膜按摩槍黑色（原價$759，秒殺價$659）及小米電動鬚刨S700黑色（原價$699，秒殺價$$569）、4月8日米家掃拖機械人 （原價$2299，秒殺價$1799）等。

「米粉節2022」購物優惠豈止於mi.com，4月6-12日每日00:00am-11:59pm在任何小米之家、小米之家專賣店或mi.com單一消費滿$9999，可獲贈小米手表運動版（價值$899）一隻；或單一消費滿$7499，另加$999換領Xiaomi Watch S1 Active（價值$1299）一隻。米粉節期間，凡購買Xiaomi 12 Series可獲高達$1750精彩禮遇。

「米粉節2022」@小米香港

日期：4月6-12日

網址：mi.com/hk

註：資料及價錢以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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