麥當勞App「消費券搶閘優惠」　麥當勞套餐換領券$100起可換4個餐｜消費券優惠2022

新一輪電子消費券將於4月7日派發，麥當勞手機應用程式即日起至4月13日推出3款「消費券搶閘優惠」，售價$100至$120，每款消費券套餐包括4張套餐換領券，最平$25一個餐！套餐換領券將於購買後3個工作天內存入麥當勞App帳戶，有效期至5月15日。數量有限，售完即止。

麥當勞「消費券搶閘優惠」

‧著數之晨套餐：$100歎4款指定超值早晨套餐（原價$132），可選熱香餅精選套餐、豬柳蛋漢堡、魚柳包、炒雙蛋火腿包或新餐肉蛋漢堡。

‧包你鍾意套餐：$100歎4款指定超值套餐（原價$162），可選魚柳包、脆辣雞腿包、巨無霸、板燒雞腿包、雙層芝士孖堡或豬柳蛋漢堡。

‧雞會難得套餐：$120歎4款指定超值套餐（原價$184），可選原味麥炸雞（2件）、蜜糖BBQ麥炸雞（2件）、麥樂雞（9件）、脆香雞翼（4件）、脆辣雞腿包或板燒雞腿包。

網址：mcdonalds.com.hk

註：資料及詳情以商場公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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