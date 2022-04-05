小學生免費網上觀鳥班　認識市區常見雀鳥　學習觀鳥技巧｜留家抗疫活動情報

留家抗疫都可以觀鳥！香港觀鳥會將於4月9、10、13日為小學生和家長舉辦免費網上觀鳥班，介紹市區常見雀鳥和觀鳥技巧。有興趣的話，需於4月7日中午前預先報名。參加者有機會獲得禮品和證書，名額有限，先到先得，額滿即止。

網上觀鳥班

日期及時間：

4月9日 10:30am-12:00nn（對象：初小學生及家長）

4月10日 10:30am-12:00nn（對象：高小學生及家長）

4月13日 03:30pm-05:00pm（對象：高小學生及家長）

形式：Zoom視像會議

名額：每場25個家庭（每個家庭限報一場）

活動報名表格：bit.ly/3JTkR2P（成功報名者將獲電郵通知，如額滿未能成功報名，不會另行通知）

截止報名日期：2022年4月7日12:00nn

註：活動資料以相關機構公布為準

留家抗疫 活動情報：

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