新手入廚貼士｜鮮菇怎去草青味泥味？大廚：洗切後白鑊炒 薑汁酒滾一滾【附鮮菇存放方法】
文章日期：2022年04月06日
想用新鮮菇菌煮食，應如何處埋？中華廚藝學院總教導員（中菜-港粵）梁權森接受明報電子平台組訪問稱，鮮菇可於煮前清洗，未打算煮的話不要洗和切，否則很快爛。梁權森亦提供鮮菇存放和去草青味泥味的方法。
鮮菇儲存──用廚房紙抹走鮮菇泥沙，然後以保鮮紙包住鮮菇放雪櫃。待煮之前才切和清洗。
去草青味泥味方法──洗切完菇菌，用白鑊炒2-3分鐘至微焦，可帶出菇味。然後煲滾清水或薑汁酒，水滾後轉慢火加入菇菌，滾約一分多鐘，將菇菌瀝水，才繼續烹調，便不會有草青味或泥味。
梁權森稱，倘若沒有薑汁酒，可將兩片薑拍一拍，加入滾水與菇菌一起煲滾，亦可達至去草青味的效果。
文：張可兒 hycheung@mingpao.com
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