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消費券商場優惠2022｜朗豪坊「幫你埋單」　食肆消費滿$200賞商場$200現金禮券

文章日期：2022年04月06日

為配合新一輪電子消費券計劃，朗豪坊將於4月21日至5月20日推出「朗豪坊 #幫你埋單」，LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，賞朗豪坊商場$200現金禮券，可以在過百間非食肆商舖使用，變相「幫你埋單」。而於零售商舖消費滿$500或$1000，即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以當錢使兼即賺即用。每日名額有限，先到先得，換完即止。

「朗豪坊 #幫你埋單」@朗豪坊

日期：4月21日至5月20日

換領時間：12:00nn-10:00pm  

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

電話：3520 2800

網址：www.langhamplace.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

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消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

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