消費券商場優惠2022｜朗豪坊「幫你埋單」 食肆消費滿$200賞商場$200現金禮券
文章日期：2022年04月06日
為配合新一輪電子消費券計劃，朗豪坊將於4月21日至5月20日推出「朗豪坊 #幫你埋單」，LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，賞朗豪坊商場$200現金禮券，可以在過百間非食肆商舖使用，變相「幫你埋單」。而於零售商舖消費滿$500或$1000，即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以當錢使兼即賺即用。每日名額有限，先到先得，換完即止。
「朗豪坊 #幫你埋單」@朗豪坊
日期：4月21日至5月20日
換領時間：12:00nn-10:00pm
換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心
電話：3520 2800
註：資料以主辦機構公布為準
朗豪坊 著數情報：
消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7
消費券2022 實用資訊：
消費券4月7日發放 八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件
支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】
八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm