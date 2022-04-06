Langham Beauty Fest　朗豪坊美妝護膚品低至二六折｜著數情報

位於朗豪坊的嶄新大型自然美妝概念店LANGHAM BEAUTY，將於4月28日至5月15日舉行「Langham Beauty Fest」推廣活動，聯同一眾國際品牌提供超過200款低至二六折的獨家美妝護膚套裝禮遇。推廣期間購物滿$300，可獲贈價值$100美妝禮品；購物滿$1000，可獲贈價值高達$870的美妝禮品。

另外，顧客更可同時賺取「朗豪坊 #幫你埋單」回贈，只要於朗豪坊食肆消費滿$200，便可以換$200現金禮券到LANGHAM BEAUTY購買折扣美妝護膚套裝；或先到LANGHAM BEAUTY購物滿$1000，然後獲贈價值高達$870的美妝禮品，再雙重賺取朗豪坊$100食肆現金禮券回贈。［朗豪坊「幫你埋單」 食肆消費滿$200賞商場$200現金禮券］

「Langham Beauty Fest」@朗豪坊LANGHAM BEAUTY

日期：4月28日至5月15日

地點：LANGHAM BEAUTY（朗豪坊1樓及2樓）

「朗豪坊 #幫你埋單」@朗豪坊

日期：4月21日至5月20日

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

電話：3520 2800

網址：www.langhamplace.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

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